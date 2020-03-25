В Башкирии мэр обратился к горожанам с пародией на хит «UNO» от Little Big

Мэр башкирского города Нефтекамск Ратмир Мавлиев выложил на личной странице в социальной сети необычное обращение к горожанам. Чиновник снял пародию на популярный хит «UNO» от Little Big. Таким необычным способом мэр города призвал выйти на уборку города в «Чистый четверг».

Ратмир Мавлиев особенно отметил, что приглашает на субботник только тех, кто не находится на карантине. Группы будут собраны до 40 человек, так как в республике введён запрет на массовые мероприятия численностью больше 50 человек. Такой «Чистый четверг» проводится каждую неделю.

Уборка коснется не только улиц, но и предприятий и учреждений. Мэр Нефтекамска отметил, что коронавирус можно победить чистотой и хорошим настроением. Напомним, что группа Little Big должна была представлять Россию на ежегодном музыкальном конкурсе Евровидение, которое было отменено из-за угрозы распространения коронавируса.