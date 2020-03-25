Житель Башкирии, зараженный коронавирусом, скрыл факт поездки за границу

Житель Башкирии, госпитализированный с коронавирусной инфекцией, обманул врачей о своей поездке в Европу. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Забелин на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом на территории республики. Ранее мужчина заявлял, что заразился Сovid-19 в Москве.