В Башкирии четвёртым заболевшим коронавирусной инфекцией оказался ребёнок

Накануне, 24 марта, стало известно о первых случаях заболевания коронавирусом в Башкирии. Утром было зафиксировано три человека с наличием вируса, а к вечеру подтвердились анализы ещё одного пациента. Четвёртым заболевшим оказался ребёнок.
Максим Забелин, министр здравоохранения РБ, подтвердил данную информацию на брифинге. Заболевший ребёнок вернулся из путешествия с родителями. Пациент находится в 4-ой инфекционной больнице в специальном боксе.
Результаты анализов семьи ребенка не показали наличие инфекции. Состояние пациента стабильное. Жителей Башкирии призывают соблюдать самоизоляцию после возвращения из-за рубежа.
Фото: Интернет.