В Башкирии четвёртым заболевшим коронавирусной инфекцией оказался ребёнок

Накануне, 24 марта, стало известно о первых случаях заболевания коронавирусом в Башкирии. Утром было зафиксировано три человека с наличием вируса, а к вечеру подтвердились анализы ещё одного пациента. Четвёртым заболевшим оказался ребёнок.