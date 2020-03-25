Стало известно, каким рейсом летели зараженные коронавирусом жители Башкирии

В Минздраве Башкирии раскрыли номер рейса, которым летели инфицированные коронавирусом жительницы города Дюртюли. Женщины прилетели в столицу республики 15 марта рейсом SU 1236 Москва – Уфа. На данный момент они госпитализированы в столичную инфекционную больницу.
Как сообщили в ведомстве, установлен ближайший круг их близких, с кем они общались в последнее время. По словам представителя Роспотребнадзора Олега Мавлютова, главная опасность таится в объятиях и поцелуях при встрече, а не в том, что пассажирки летели с другими людьми.