Стало известно, каким рейсом летели зараженные коронавирусом жители Башкирии

Как сообщили в ведомстве, установлен ближайший круг их близких, с кем они общались в последнее время. По словам представителя Роспотребнадзора Олега Мавлютова, главная опасность таится в объятиях и поцелуях при встрече, а не в том, что пассажирки летели с другими людьми.