Ученые: во время карантина детей заводить нельзя

Эксперты в области здоровья не рекомендуют беременеть во время карантина. Коронавирусный стресс меняет состав спермы. Дети, рожденные в такой период, будут отличаться от детей, которые родились в более спокойной обстановке.
Ученые не рекомендуют рожать детей по время карантина. Человек во время катастроф, катаклизм и пандемий испытывает страх и беспокойство. От такой обстановки всегда страдают дети.
Оказалось, что стресс, испытываемый стресс во время пандемии коронавируса, прямо влияет на состав спермы. По мнению ученых, ребенок, зачатый в таких условий, будет развиваться по-другому. Различия в развитии касаются головного мозга. Стресс способен изменять состав белков в везикулах и в РНК. Причем изменения в развитии начинаются уже в утробе матери.