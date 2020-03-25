Ученые: во время карантина детей заводить нельзя

Эксперты в области здоровья не рекомендуют беременеть во время карантина. Коронавирусный стресс меняет состав спермы. Дети, рожденные в такой период, будут отличаться от детей, которые родились в более спокойной обстановке.

Ученые не рекомендуют рожать детей по время карантина. Человек во время катастроф, катаклизм и пандемий испытывает страх и беспокойство. От такой обстановки всегда страдают дети.