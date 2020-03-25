Туристам из Башкирии дали сутки, чтобы попросить об эвакуации из зараженных коронавирусом стран

Правительство Башкирии обратилось к застрявшим в мировых странах жителям республики. До 26 марта 14:00 дня все, кто испытывает трудности с вылетом из других стран, должны обратиться по специальному номеру. Представители комитета по туризму сообщили, что могут появиться трудности с вылетом.
Салават Нафиков, председатель Госкомитета РБ по туризму, сообщил, что туристам необходимо внести свои данные на сайте МИДа. Также информацию о себе можно сообщить по телефону 8-917-407-74-84 сообщением в WhatsApp. Совсем небольшое количество туристов заявили о себе, позвонив в колл-центр.
Не со всеми есть возможность связаться, так как есть и труднодоступные места. Сообщается, что 5000 туристов из России, с которыми нет возможности связаться, находятся на территории Индии. Только 39 человек из разных стран смогли дозвониться по специальному телефону «горячей линии».
Фото: Интернет.