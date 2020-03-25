Туристам из Башкирии дали сутки, чтобы попросить об эвакуации из зараженных коронавирусом стран

Правительство Башкирии обратилось к застрявшим в мировых странах жителям республики. До 26 марта 14:00 дня все, кто испытывает трудности с вылетом из других стран, должны обратиться по специальному номеру. Представители комитета по туризму сообщили, что могут появиться трудности с вылетом.

До 14:00 26 марта необходимо заявить о себе всем, кто находится в мировых странах. Позже - будут трудности с вылетом. Надо зайти на сайт МИДа и собрать всю информацию о себе. Это очень маленький срок, я прошу довести эту информацию до наших граждан. Салават Нафиков, председатель Госкомитета РБ по туризму

Салават Нафиков, председатель Госкомитета РБ по туризму, сообщил, что туристам необходимо внести свои данные на сайте МИДа. Также информацию о себе можно сообщить по телефону 8-917-407-74-84 сообщением в WhatsApp. Совсем небольшое количество туристов заявили о себе, позвонив в колл-центр.

Не со всеми есть возможность связаться, так как есть и труднодоступные места. Сообщается, что 5000 туристов из России, с которыми нет возможности связаться, находятся на территории Индии. Только 39 человек из разных стран смогли дозвониться по специальному телефону «горячей линии».

Не со всеми можно связаться, особенно с Индией. Там 5000 человек из России. По нашим данным, 39 человек дозвонились из разных стран до колл-центра. Это речь о туристах, которые самостоятельно путешествуют по миру. Салават Нафиков, председатель Госкомитета РБ по туризму