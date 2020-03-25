В Башкирии из-за коронавируса в церквях будут дезинфицировать иконы

ВОЗ объявила пандемию коронавируса, так как угроза распространения инфекции с каждым днём захватывает всё больше стран. В Башкирии был введён режим повышенной готовности из-за коронавируса. Противовирусные меры были разработаны и в отношении религиозных учреждений.

Руслан Карамышев, советник Главы Башкирии по государственно-конфессиональным отношениям, рассказал, какие меры защиты будут соблюдаться в религиозных учреждениях. Было принято решение ограничить проведение религиозных мероприятий. Сами мечети и церкви не закрыты, обряды там совершать можно, однако количество людей во время мероприятий решено ограничить.

Пятничные молитвы будут сокращены по времени, а где-то и вовсе отменены. В церквях не рекомендуется использовать одни ложки на всех во время причастия, иконы будут дезинфицироваться, а целовать в руку батюшку не рекомендуется. На сайтах основных конфессий уже размещены объявления и временные правила поведения.

Принято решение ограничить проведение религиозных мероприятий. Основные конфессии уже разместили объявления на своих сайтах. Руслан Карамышев, советник Главы Башкирии по государственно-конфессиональным отношениям