В России число заболевших коронавирусом стало на 163 человека больше

За прошедшие сутки было выявлено 163 новых случая заражения коронавирусом. Об это сообщает РБК со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. На данный момент в стране зараженных COVID-19 насчитывают до 658 человек.

Также было отмечено, что 29 человек уже выписаны из больницы. Новые случаи заражения зафиксированы в 20 регионах страны. Накануне, 24 марта, первые зараженные появились на территории Башкирии.

Сообщается, что в РБ зарегистрированы 4 человека с коронавирусом, один из которых ребёнок. Всю актуальную информацию можно посмотреть на специальном сайте стопкоронавирус.рф. также каждый житель Башкирии может обратиться за интересующей информацией по телефону «горячей линии»: 8-800-201-89-03.