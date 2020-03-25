В Башкирии врачи, работающие с больными коронавирусом, получат дополнительные выплаты

Медикам Башкирии, которые задействованы при лечение больных с коронавирусной инфекцией, выделят дополнительные выплаты. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров. Ранее он поручил министру здравоохранения Максиму Забелину разработать план, при котором врачи могли бы получить стимулирующие выплаты.

Так, к основной зарплате врачей и специалистов с высшим медицинским образованием, оказывающим помощь больным с Covid-19, прибавка составит 25 тысяч рублей. Для среднего медперсонала эта сумма равняется 15 тысяч рублей, а для младшего медперсонала прибавка будет в размере 5 тысяч рублей. Отмечается, что данные специалисты работают в особых условиях труда.