В Уфе одну из улиц города назвали в честь тренера ХК «Салават Юлаев»

Администрация Уфы приняла решение назвать одну из улиц города именем хоккейного тренера Сергея Михалева. Имя легендарного спортсмена получит улицы в Ленинском районе. Начало магистрали будет в районе Центра спортивной подготовки.
Улица в честь Сергея Михалева протянется от остановки «Камышлинская» до берега реки Белой. Известно, что в створе новой улицы планируется построить мост через реку. Новый мост должен связать проспект Дружбы народов и территорию Нижегородки.
Сергей Михалев являлся тренером хоккейного клуба «Салават Юлаев» долгое время: с 1987 по 1990 и с 2005 по 2009 года. Благодаря заслугам тренера «СЮ» смог завоевать золотую медаль в сезоне 2007-2008 чемпионата России. В Уфе в честь Сергея Михалева уже назван сквер у Дворца спорта.