В Уфе одну из улиц города назвали в честь тренера ХК «Салават Юлаев»

Администрация Уфы приняла решение назвать одну из улиц города именем хоккейного тренера Сергея Михалева. Имя легендарного спортсмена получит улицы в Ленинском районе. Начало магистрали будет в районе Центра спортивной подготовки.

Улица в честь Сергея Михалева протянется от остановки «Камышлинская» до берега реки Белой. Известно, что в створе новой улицы планируется построить мост через реку. Новый мост должен связать проспект Дружбы народов и территорию Нижегородки.