Жители России пожаловались на трудности работы из дома

На фоне распространяющегося коронавируса многие российские компании отправили своих работников работать дома. Тем не менее, большинство сотрудников жалуются на неподходящие рабочие условия в домах. Выяснилось, что многие всё-таки предпочитают ходить в офис.

Из-за коронавируса часть сотрудников работает из дома. Но как выяснилось, такой расклад дел устраивает далеко не всех трудящихся. Каждый пятый работник продолжает работать из офиса, несмотря на разрешение работать дома.

«Удаленка» не устраивает 31 % сотрудников. Больше всего работать людям мешает отсутствие подходящей мебели. Далее идут слабый компьютер, низкая скорость интернета и плохая мобильная связь.