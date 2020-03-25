Андрей Назаров посетил место строительства новой инфекционной больницы в Уфе

Новая инфекционная больница для пациентов с коронавирусом появится в Уфе. Сегодня место строительства на трассе Уфа – Аэропорт посетила делегация. Её возглавил первый вице-премьер Андрей Назаров.

Он отметил, что здание будет рассчитано на 520 мест. На этой неделе осмотр площадки проведет и руководитель Башкортостана Радий Хабиров. Она выбрана сразу по нескольким преимуществам, в том числе там имеются все необходимые инженерные сети. Предполагается, что пик заболеваемости будет в мае-июне, заявил Андрей Назаров.

С учетом масштабов инфекции в больницу будут попадать только те граждане, которые нуждаются в квалифицированном лечении.

Андрей Назаров, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан