В Уфе обсудили международный опыт внесения поправок в Конституцию

В Уфе представили международный опыт изменения Конституции. Участники круглого стола также обсудили предстоящее голосование по изменению основного закона России. Так, в США принято 27 поправок в Конституцию, во Франции – 18, в Германии – 218.
При этом в России только четыре. Общественная палата набирает наблюдателей. Ими могут стать все желающие.
Подробности можно узнать на официальном сайте Общественной палаты. Напомним, общероссийское голосование по изменениям в Конституцию страны, предложенные Владимиром Путиным, запланировано на 22 апреля.