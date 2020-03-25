В Уфе обсудили международный опыт внесения поправок в Конституцию

В Уфе представили международный опыт изменения Конституции. Участники круглого стола также обсудили предстоящее голосование по изменению основного закона России. Так, в США принято 27 поправок в Конституцию, во Франции – 18, в Германии – 218.

При этом в России только четыре. Общественная палата набирает наблюдателей. Ими могут стать все желающие.