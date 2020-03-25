В Башкирии рассылка о запрете нахождения детей в общественных местах оказалась фейком

В Башкирии очередная массовая рассылка, связанная с коронавирусом , оказалась ложью. Фейковые сообщения о запрете детям находится в общественных местах без сопровождения взрослых распространились в мессенджерах. В Министерстве образования эту информацию опровергли.

Сообщения с текстом: «Если детей обнаружат в магазинах, родителей накажут штрафом...»; «...Если ребенок будет замечен без сопровождения, на родителей будет составлен протокол» – очередная утка. К сожалению, многие считают своим долгом мгновенно переслать непроверенное сообщение во все возможные группы и чаты, что вызывает общественный резонанс. В Министерстве образования и науки Башкортостана прокомментировали данную рассылку.