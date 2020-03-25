Житель Башкирии попытался спасти из пожара детей, но не успел

Сегодня, 25 марта, в селе Большая Устюба произошло возгорание в частном доме. Огнем охватило деревянную постройку. Запертыми в доме оказались два маленьких ребенка.

Мимо горящего дома проезжал житель села, который не смог остаться в стороне. Мужчина вытащил из огня 5-летнего ребенка. К сожалению, на сгоревшей территории было обнаружено тело ещё одного 3-летнего малыша.

Ну тушение огня брошено 17 человек личного состава и 8 единиц техники. 5-летний ребёнок в срочном порядке доставлен в Буздякскую ЦРБ. В причинах пожара предстоит разобраться дознавателю МЧС Башкирии.