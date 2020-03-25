Волейболистки «Уфимочки-УГНТУ» продолжают готовиться к сезону, несмотря на пандемию

Женская волейбольная команда «Уфимочка-УГНТУ» продолжает тренировки, несмотря на пандемию коронавируса. В то время, как многие спортивные клубы распустили своих игроков, девушки готовятся к продолжению сезона. При этом не совсем понятно, будет ли это самое продолжение.
«Уфимочке-УГНТУ» в этом сезоне добраться до вершины было не суждено. В разгар ожесточенной борьбы за пятое место стало известно: чемпионат в Высшей лиге А останавливается до 17 апреля.
В первой части сезона уфимки шли среди лидеров. Но в декабре неудачно провели один из туров, упустив шансы бороться за более высокие места. Теперь ситуация вообще непонятная. Что будет, если мировая пандемия не даст завершить сезон?
Мужественности и решимости девчонок могут позавидовать даже скандинавские викинги. Бежать никуда не собираются, готовы играть в любую минуту. Главное – соблюдать меры предосторожности.
У «Уфимочки-УГНТУ» в календаре намечены три встречи в Курске. Состоятся ли они в апреле и какое место в этом сезоне займет команда – открытый вопрос.