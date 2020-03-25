Волейболистки «Уфимочки-УГНТУ» продолжают готовиться к сезону, несмотря на пандемию

Женская волейбольная команда «Уфимочка-УГНТУ» продолжает тренировки, несмотря на пандемию коронавируса. В то время, как многие спортивные клубы распустили своих игроков, девушки готовятся к продолжению сезона. При этом не совсем понятно, будет ли это самое продолжение.

«Уфимочке-УГНТУ» в этом сезоне добраться до вершины было не суждено. В разгар ожесточенной борьбы за пятое место стало известно: чемпионат в Высшей лиге А останавливается до 17 апреля.

Задача была подтвердить наше прошлогоднее место, не опуститься ниже. Мы так за него и боремся. Владислав Макаров, главный тренер ВК «Уфимочка-УГНТУ»

В первой части сезона уфимки шли среди лидеров. Но в декабре неудачно провели один из туров, упустив шансы бороться за более высокие места. Теперь ситуация вообще непонятная. Что будет, если мировая пандемия не даст завершить сезон?

Мы больше склоняемся к тому, что сезон закончен. В нашей лиге уже три или четыре команды распустили. Но мы продолжаем тренироваться по два раза в день. Нагрузки не спадают, так что если скажут играть, мы готовы. Алена Кириченко, игрок ВК «Уфимочка-УГНТУ»

Мужественности и решимости девчонок могут позавидовать даже скандинавские викинги. Бежать никуда не собираются, готовы играть в любую минуту. Главное – соблюдать меры предосторожности.

Стараемся соблюдать все по максимуму. Мыть руки перед едой, не появляться в общественных местах. Мы стараемся не окунаться в это все. Продолжаем работать, как и работали. Евгения Столповская, игрок ВК «Уфимочка-УГНТУ»