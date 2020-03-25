В Уфе пропал 17-летний подросток

В столице Башкирии пропал при загадочных обстоятельствах 17-летний Роман Сугрин. Местонахождение парня неизвестно с 25 ноября прошлого года. В день исчезновения он ушел из дома, однако обратно так и не вернулся.
Обеспокоенные родственники не находят себе места. В поисках участвует полиция. По данным ведомства, юноша может находиться в Краснодарском крае.
Приметы: рост около 170 см, телосложение среднее, волосы темные, кареглазый. Информация по одежде отсутствует. Информацию о местонахождении юноши можно сообщить по телефону 8 (917) 80-84-134 или 02.