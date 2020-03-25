В Башкирии юноша угнал машину

Вчера ночью внимание полицейских привлек водитель "Калины". Сотрудники полиции попытались остановить машину, но мужчина за рулем не хотел подчиняться законным требованиям стражей порядка и надавил на газ. После непродолжительной погони, автомобиль был остановлен, а водитель задержан. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Предъявить какие-либо документы 21-летний парень не смог.

пресс-служба МВД по Башкирии