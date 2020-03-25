В Башкирии юноша угнал машину

21-летний житель Дуванского района задержан по подозрению в угоне машины. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в МВД по Башкирии.
Вчера ночью внимание полицейских привлек водитель "Калины". Сотрудники полиции попытались остановить машину, но мужчина за рулем не хотел подчиняться законным требованиям стражей порядка и надавил на газ. После непродолжительной погони, автомобиль был остановлен, а водитель задержан. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Предъявить какие-либо документы 21-летний парень не смог.
пресс-служба МВД по Башкирии
Машина была угнана у 43-летней жительницы села Месягутово. Женщина даже не подозревала о случившемся. Заявление в полицию она написала утром.
Вину подозреваемый не отрицает. Вскоре "Калина" будет возвращена хозяйке. Подробности инцидента устанавливаются.