В Башкирии учителя изучают платформы для удаленного преподавания

Педагоги сменили амплуа: теперь им предстоит постигать новое, правда, в сжатые сроки. В связи с распространением коронавируса школьные преподаватели до 1 апреля должны изучить основы дистанционного обучения. Как школы переживают переход в онлайн-режим?

Каникулы закончатся уже 2 апреля, но ученики останутся дома, правда, не отдыхать, а продолжать учиться, только уже дистанционно. Не исключено, что этот учебный год придется завершать в режиме онлайн. Учителя сейчас изучают платформы, где смогут преподавать удаленно.

Вузы и колледжи республики перешли на дистанционное обучение еще неделю назад. А школы в это время ушли на каникулы. В 3 гимназии почти 2 тысячи учеников, их обучают 102 учителя. Сейчас педагоги проходят курсы повышения квалификации по вопросам интерактивно-коммуникативной компетентности.

Во время удаленной работы образовательные учреждения продолжат работу. Ведь не у всех учеников есть доступ к интернету или же компьютер, а может, и родителям не с кем оставить ребенка дома. В таких случаях детей можно отправить в школу, но только по специальному заявлению родителей. Уроки при этом сократятся: вместо стандартной 45-минутки занятия будут длиться полчаса.

В вебинарах принимают участие не только уфимские учителя. Курсы повышения квалификации прошли сегодня и в Кушнаренковской гимназии.