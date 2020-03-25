В России скончались два человека с подозрением на коронавирус

За сутки из ГКБ №40 в московском поселке Коммунарка, куда госпитализируют людей с коронавирусом или с подозрением на него, выписали 54 человек, сообщал главврач больницы Денис Проценко. По его данным, на лечении остаются 380 пациентов, у 104 из них выявлен коронавирус. За предыдущие сутки из медучреждения были выписаны 70 человек.