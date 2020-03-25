В России скончались два человека с подозрением на коронавирус

В Москве с подозрением на коронавирус скончались два человека. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе.
Коронавирусная инфекция была диагностирована пациентам прижизненно. Им было 73 и 88 лет. В оперативном штабе отметили, что у них была подтверждена пневмония и имелись сопутствующие патологии.
Согласно имеющимся данным на 25 марта, в РФ зарегистрировано 658 зараженных коронавирусом. Из них 410 находятся в Москве. Полностью излечились 29 пациентов.
За сутки из ГКБ №40 в московском поселке Коммунарка, куда госпитализируют людей с коронавирусом или с подозрением на него, выписали 54 человек, сообщал главврач больницы Денис Проценко. По его данным, на лечении остаются 380 пациентов, у 104 из них выявлен коронавирус. За предыдущие сутки из медучреждения были выписаны 70 человек.
Фото: Интернет.