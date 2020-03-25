В Уфе резко подскочили цены на мясо

Килограмм говядины за 430 – не предел. На некоторых уфимских рынках мясо подорожало как минимум на 50 рублей. И это несмотря на то, что оптовые цены на эту сельхозпродукцию остались практически прежними.

420 рублей за килограмм мякоти на кости. А буквально несколько дней назад такую же филейную часть говядины в этом торговом павильоне можно было купить за 380. Поднялась закупочная стоимость, говорят продавцы. Но почему тогда, к примеру, на гурьевском рынке мясом продолжают торговать по старой цене, хотя там также жалуются на поставщиков.

Абсолютные рекорды бьют мясные прилавки Центрального рынка. 450 рублей на ценнике – это еще не предел за килограмм говядины. Здесь также продавцы кивают на поставщиков. Мол, они повышают. В Мясном союзе республики удивлены ситуацией. Ведь оптовые цены в Башкортостане если и повысились, то не более чем на 10 рублей.

Продавцы пытаются как бы протестировать рынок, приподнять цену. Но если у него сегодня не будут покупать по 430, поверьте, он уже завтра будет продавать по 380 и даже по 330. Потом что он просто тестирует рынок. Виктор Фрейдин, председатель Мясного союза Республики Башкортостан

А поводом стало увеличение спроса, а это больше связано с приближением дачного сезона, считают в Мясном союзе. Весна пришла на две недели раньше, люди уже расчехляют мангалы. Мониторинг цен ежедневно проводят и специалисты Госкомитета по торговле. По данным ведомства, начиная с 17 марта по мясной группе товаров произошло незначительное увеличение от восьми десятых до одной целой трех десятых процента.

Если есть прецеденты, что где-то завышены цены, то, я думаю, с этой информацией необходимо обращаться непосредственно в Федеральную антимонопольную службу Управления по Республике Башкортостан и в Госкомитет по торговле. Мы уже в ручном режиме будем отрабатывать с этими торговцами и выяснять. Алексей Гусев, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей