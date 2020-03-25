«Я тебя прибью!»: жители Уфы отняли у пенсионеров огород

Уфимцы не могут поделить землю. Пенсионеры Суховы живут на улице Салавата, в собственности у пожилых есть участок, однако его заняли соседи. Теперь они пытаются вернуть надел.

Они хотели бы поставить теплицу и на своем участке выращивать помидоры и огурцы, но, по словам пенсионеров, на их месте хозяйничают соседи. Уфимцы Галия и Александр Суховы живут в доме по улице Салавата. Во дворе на маленькой грядке каждое лето они сажают овощи.

Чуть-чуть укропчику, петрушечки, и все. Даже огурцы и кабачки у нас не растут, потому что корни сплошные, вот такие маленькие собираем. А вот этот вот участок под солнцем, чистый, без корней. Участок мужа, он его купил. Галия Сухова

Пенсионеры 50 лет назад купили одну пятую часть участка по улице Салавата. В 2013 году оформили в собственность. Тогда все жильцы начали сажать в огороде овощи, и одна из соседок заняла участок Суховых.

Вот здесь я захожу, ее муж взял за грудки и говорит: «Я тебя прибью!» А я только после операции, на глаза сделал на оба. Александр Сухов

По словам пенсионеров, соседи им угрожают. Пожилая пара боится выходить в темное время суток во двор. Чтобы вернуть свой участок, Суховы обратились в мировой суд.

Они после судов опять заняли и помидоры в этом году и на тот год посадят. Они на суды плюют. Они сами хозяева, а суд не наказывают. На мой участок кидают. Деревья пилят вот эти, а к нам кидают. Мы старики, а не молодые, мы не можем им морду набить, а они могут. Александр Сухов

Соседи же, занявшие землю, подали в суд. Не только на пенсионеров, но и на Первую Соборную мечеть. Якобы забор стоит на их территории. В свою очередь юристы Центрального духовного управления мусульман России также обратились в суд.

В связи с тем, что данный забор стоит на своем месте более 100 лет, мы подали встречное исковое заявление об установлении границ земельного участка и в соответствии с экспертизой данные границы поворотной точки были восстановлены и в настоящее время наш забор остался за ЦДУМР. Наиля Галимова, юрист Центрального духовного управления мусульман России