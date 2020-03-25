«Я тебя прибью!»: жители Уфы отняли у пенсионеров огород

Уфимцы не могут поделить землю. Пенсионеры Суховы живут на улице Салавата, в собственности у пожилых есть участок, однако его заняли соседи. Теперь они пытаются вернуть надел.
Они хотели бы поставить теплицу и на своем участке выращивать помидоры и огурцы, но, по словам пенсионеров, на их месте хозяйничают соседи. Уфимцы Галия и Александр Суховы живут в доме по улице Салавата. Во дворе на маленькой грядке каждое лето они сажают овощи.
Пенсионеры 50 лет назад купили одну пятую часть участка по улице Салавата. В 2013 году оформили в собственность. Тогда все жильцы начали сажать в огороде овощи, и одна из соседок заняла участок Суховых.
По словам пенсионеров, соседи им угрожают. Пожилая пара боится выходить в темное время суток во двор. Чтобы вернуть свой участок, Суховы обратились в мировой суд.
Соседи же, занявшие землю, подали в суд. Не только на пенсионеров, но и на Первую Соборную мечеть. Якобы забор стоит на их территории. В свою очередь юристы Центрального духовного управления мусульман России также обратились в суд.
Суд удовлетворил требование мечети, а вот соседям, которые заняли огород, в исковых требованиях отказали. Теперь им придется освободить 1/5 участка в пользу Суховых. Несмотря на решение суда, земельный конфликт не разрешился. Пенсионеры по-прежнему опасаются, что этой весной не смогут ничего посадить на своих грядках.