Пенсионер из Башкирии, переживший войну, продолжает лечить пациентов

44 дня до Дня Победы. Телеканал БСТ продолжает обратный отсчет до главного праздника страны. Каждый день в эфире новостей наши корреспонденты знакомят телезрителей с теми, кто героически сражался в боях или в тылу, приближая весну Победы.

Сегодня мы расскажем о 84-летнем Фагиме Хамидуллине. Как многие дети войны, он пережил голод, потерю родных и видел смерть. Несмотря не всё, своей главной целью он по-прежнему считает помощь людям.

Когда отец ушел на фронт, Фагиму Нурулловичу было 5 лет. Мама работала в тылу, а все домашние заботы легли на плечи маленьких детей. Они собирали и сушили травы, из которых позже делали чай и лекарства для лечения солдат. Спасаясь от голода, собирали перезимовавшие пшеничные колосья, но вот они, оказалось, и носили в себе смерть.

Очень много людей погибло. Как покушали, никому ничего сделать не могли, кровь шла изо рта, из носа. Кишечное кровотечение. Гемолиз крови проходил, ядовитые были. Фагим Хамидуллин, дитя войны

В 1952 Фагим Нуруллович поступил в Уфимское медицинское училище, затем отслужил в армии, был пилотом. Его самолёт загорелся в воздухе, мужчина катапультировался, но при падении на землю получил серьёзные травмы позвоночника, был комиссован. Но защищать людей продолжил, просто по-другому. Фагим Хамидуллин получил высшее медицинское образование, стал хирургом-ортопедом и даже сейчас, несмотря на возраст, продолжает лечить пациентов.

Хотя Фагим Нуруллович уже давно может выйти на заслуженный отдых, он свою жизнь без работы представить не может. Сейчас врач работает в частной клинике, а когда приходит домой, продолжает принимать пациентов со всей республики. Но самое главное, он делает это не ради денег: Фагим Нуруллович видит целью своей жизни помощь людям.