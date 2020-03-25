Завершение сезона КХЛ и онлайн-тренировки: как отразилась пандемия коронавируса на спорте Башкирии

Континентальная хоккейная лига досрочно завершила сезон. Об этом стало известно сегодня днем. Хотя рассматривались разные сценарии проведения чемпионата, но все они оказались маловероятными в плане реализации.
Игроки футбольной «Уфы» тренируются на дому, клуб по-прежнему на карантине. Что касается других видов спорта, то тренировки прекращены. Зато начинаются занятия онлайн – таков спортивный боевой характер.
Редкий смельчак верил в победу «Салавата Юлаева» в серии с омским «Авангардом». Даже букмекеры не оставляли шансов уфимской команде. Но коллектив Николая Цулыгина выбил из борьбы «ястребов». В следующем раунде должно было состояться зеленое дерби. Но увы, из-за пандемии коронавируса сначала снялся финский «Йокерит», затем «Барыс» из Нурсултана. Чемпионат приостановили до 10 апреля, а сегодня объявили о его досрочном завершении.
Этого решения давно ждали и игроки, признается Григорий Панин. Все это время находились в подвешенном состоянии, о ближайших планах не думали. Но продолжения чемпионата не ждали.
Решение принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами. Лигой было разработано множество сценариев дальнейшего развития событий: от доигрывания чемпионата в срок до 30 апреля 2020 года до продолжения его в июне и июле. Но сейчас это маловероятно. Поэтому чемпионат решили приостановить. А вот распределение мест состоится на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ. Также определится состав участников на следующий сезон.
В российской премьер-лиге пока все остается по-прежнему, чемпионат приостановили до 10 апреля. Футболистов «Уфы» отпустили по домам. Иностранцы остались в республике, они находятся в своих квартирах и не выходят из дома, тренируясь по предписаниям. Одного из игроков Оливье Тилля выписали из больницы, подозрения на коронавирус не подтвердились. В эти дни к команде должен был присоединиться Данил Круговой, который находился в расположении «Зенита» на правах аренды. Однако пока защитник остался в Санкт-Петербурге.
Пока карантин продолжается. В спортшколах не проходят тренировки. А некоторые уже организуют занятия онлайн. Заслуженный тренер России по каратэ Рустам Магсумов решил не выжидать время, а продолжить работу дистанционно.