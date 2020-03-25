Завершение сезона КХЛ и онлайн-тренировки: как отразилась пандемия коронавируса на спорте Башкирии

Континентальная хоккейная лига досрочно завершила сезон. Об этом стало известно сегодня днем. Хотя рассматривались разные сценарии проведения чемпионата, но все они оказались маловероятными в плане реализации.

Игроки футбольной «Уфы» тренируются на дому, клуб по-прежнему на карантине. Что касается других видов спорта, то тренировки прекращены. Зато начинаются занятия онлайн – таков спортивный боевой характер.

Редкий смельчак верил в победу «Салавата Юлаева» в серии с омским «Авангардом». Даже букмекеры не оставляли шансов уфимской команде. Но коллектив Николая Цулыгина выбил из борьбы «ястребов». В следующем раунде должно было состояться зеленое дерби. Но увы, из-за пандемии коронавируса сначала снялся финский «Йокерит», затем «Барыс» из Нурсултана. Чемпионат приостановили до 10 апреля, а сегодня объявили о его досрочном завершении.

В первую очередь важны жизнь и здоровье людей, некорректно было бы биться за Кубок Гагарина без двух клубов, которые снялись с чемпионата. Очень не хотелось бы биться за этот кубок без наших болельщиков. Сегодня поговорим с высшим руководством клуба, примем решение, завтра проведем собрание, скажем ребятам, пока четкого понимания нет. Александр Курносов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»

Этого решения давно ждали и игроки, признается Григорий Панин. Все это время находились в подвешенном состоянии, о ближайших планах не думали. Но продолжения чемпионата не ждали.

Кого-то распустили, кого-то оставили тренироваться, кто-то находится в подвешенном состоянии. Без болельщиков, плюс распространение вируса идет. Одно за другим накладывается. Это не совсем правильно. Даже я общался с ребятами «Динамо» и «Спартака», они играли без зрителей. Пацаны говорят, это совсем другая обстановка. Григорий Панин, капитан ХК «Салават Юлаев»

Решение принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами. Лигой было разработано множество сценариев дальнейшего развития событий: от доигрывания чемпионата в срок до 30 апреля 2020 года до продолжения его в июне и июле. Но сейчас это маловероятно. Поэтому чемпионат решили приостановить. А вот распределение мест состоится на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ. Также определится состав участников на следующий сезон.

Распределение мест идет по нашему гладкому чемпионату, как в наши добрые советские времена. Кто выиграл чемпионат, тот и занял первое место. Вячеслав Быков, заслуженный тренер России по хоккею, главный тренер ХК «Салават Юлаев» 2009-2011 гг.

Я вообще не представляю, как это можно сделать. Наверное, можно составить некий рейтинг для того, чтобы сделать календарь на следующий год. Но что касается распределения мест, я даже не представляю. Два клуба снялись, потом еще Казань отказалась, но лига не говорила, что чемпионат заканчивается. Наверное, у них какие-то были запасные сценарии, что потом произошло, я не знаю. Никто же не комментирует, просто объявили и все. Леонид Вайсфельд, хоккейный эксперт, генеральный менеджер ХК «Салават Юлаев» 2015-2018 гг.

В российской премьер-лиге пока все остается по-прежнему, чемпионат приостановили до 10 апреля. Футболистов «Уфы» отпустили по домам. Иностранцы остались в республике, они находятся в своих квартирах и не выходят из дома, тренируясь по предписаниям. Одного из игроков Оливье Тилля выписали из больницы, подозрения на коронавирус не подтвердились. В эти дни к команде должен был присоединиться Данил Круговой, который находился в расположении «Зенита» на правах аренды. Однако пока защитник остался в Санкт-Петербурге.

Руководители приняли решение, что мне лучше остаться дома на карантине. Поддерживаю форму в домашних условиях, езжу по два раза на своем велосипеде по 40 минут, играю в теннис-бол, готовлюсь к защите диплома в университете. Надеюсь, ситуация исправится. Данил Круговой, защитник ФК «Уфа»