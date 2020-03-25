В Уфе священник после похорон встретил черного петуха

О необычном необъяснимом явлении накануне рассказал редакции bash.news один из священников Уфы. Батюшка возвращался в храм с похорон, на которые его пригласили провести отпевание. Прямо в жилом дворе он встретил полностью черного петуха.

По словам священнослужителя, птица разгуливала по двору на улице Кувыкина. Отметим, что в этом квартале рядом нет ни одного частного сектора, откуда сюда могла прибежать птица. Как она здесь оказалась - непонятно.

Я сначала не понял издалека, подумал, привиделось. Потом слышу - орет на весь двор. Подошел поближе, разглядел петуха абсолютно черного. Таких у нас редко увидишь. Он просто гулял по двору, а вокруг многоэтажки сплошные. Весь черный абсолютно, даже клюв. Андрей С., священник

Мы поинтересовались у нашего собеседника: не является ли черный петух плохим знаком? Священнослужитель заметил, что некоторые верят, будто такая птица символизирует смерть, а в некоторых религиях черных петух и есть дьявол.

Кто-то вообще говорит, что черный петух это дьявол. Я слышал от кого-то подобное. Сам я в такие вещи не верю, глупости это, и вы не верьте. Просто редко у нас черных петухов увидишь. Может, потерял кто-то. Андрей С., священник

Судя по отснятым батюшкой кадрам, во дворе дома на улице Кувыкина бегал петух породы Аям Цемани. Собственно, это единственная порода петухов в мире, которая полностью окрашена в черный цвет. Вывели эту разновидность в Индонезии, одного птенца в среднем продают за 200 долларов.

Черных петухов и куриц в пищу принято не употреблять. Гурманов отталкивает вид мяса и яиц - они тоже черные, как и все тело. Вряд ли вам захочется кушать черную курятину, когда вы всю жизнь привыкли к белой, не так ли?