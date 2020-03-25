В Уфе банда злых школьников унижает пенсионеров

Жители Уфы рассказали редакции bash.news о группировке школьников, которая терроризирует жителей Инорса. На улице Ферина молодые ребята пытаются подраться с пенсионерами. К счастью, пока ни один конфликт не закончился трагедией.
Жители дома № 28 по улице Ферина в Уфе сняли видео унижения очередного пенсионера. Рядом с гаражным кооперативом школьники начали задирать пожилого мужчину. Для публикации этой записи нам пришлось полностью вырезать звук - дети постоянно "кроют" матом свою жертву.
По словам местных жителей, спустя пару минут травли мужчина сбросил с себя одежду и начал кричать на детей, пытаясь отпугнуть их. Однако это только раззадорило школьников.
Судя по всему, у детей играет инстинкт толпы, они не подбирают слов для оскорблений, не стесняются травить пенсионеров самыми грязными выражениями. Наши собеседники из числа местных жителей отметили, что в скором времени им придется выйти на добровольное патрулирование района, чтобы не давать стариков в обиду.