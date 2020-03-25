В Уфе банда злых школьников унижает пенсионеров

Такие ситуации вижу у нас на районе не первый день. Они ходят стаями, до взрослых не докапываются, а вот до стариков - пожалуйста. Раньше хоть издевались над теми, кто младше, а то, что сейчас - это вообще свинство полное.

Арсен М., житель микрорайона Инорс