«Становится просто опасно»: жительница Башкирии не может улететь из Индии из-за коронавируса

Жительница Башкирии Елена Гаврилова застряла в столице Индии Дели. Девушка и ее друзья который день не могут попасть на самолет из-за жестких карантинных мер в солнечной стране. Елена сообщила обо всех трудностях, с которыми она столкнулась, в социальных сетях.

В Индии карантин продлен еще на 21 день, а это значит, что необходимо всем жителям и туристам находиться у себя дома и в гостиничных номерах. У них нет, по словам Елены, права свободно передвигаться по улицам. Проблемы возникают и с походом в магазин за едой или средствами личной гигиены. Несмотря на трудности, Елене все-таки удалось вызвать такси до аэропорта, откуда должен был отбыть чартерный рейс до дома.