«Становится просто опасно»: жительница Башкирии не может улететь из Индии из-за коронавируса

Жительница Башкирии Елена Гаврилова застряла в столице Индии Дели. Девушка и ее друзья который день не могут попасть на самолет из-за жестких карантинных мер в солнечной стране. Елена сообщила обо всех трудностях, с которыми она столкнулась, в социальных сетях.
В Индии карантин продлен еще на 21 день, а это значит, что необходимо всем жителям и туристам находиться у себя дома и в гостиничных номерах. У них нет, по словам Елены, права свободно передвигаться по улицам. Проблемы возникают и с походом в магазин за едой или средствами личной гигиены. Несмотря на трудности, Елене все-таки удалось вызвать такси до аэропорта, откуда должен был отбыть чартерный рейс до дома.
Девушка попросила помощи у Правительства республики. Как стало известно bash.news ситуация уже взята под контроль региональными властями.
Напомним, что сейчас в Индии находятся около пяти тысяч жителей России. Ранее Правительство Башкирии обратилось к застрявшим в мировых странах жителям республики. До 26 марта 14:00 дня все, кто испытывает трудности с вылетом из других стран, должны обратиться по специальному номеру. Представители комитета по туризму сообщили, что могут появиться трудности с вылетом.
Туристам необходимо внести свои данные на сайте МИДа. Также информацию о себе можно сообщить по телефону 8-917-407-74-84 сообщением в WhatsApp