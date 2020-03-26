В Уфе высадят два миллиона цветов

Этой весной столицу республики украсят два миллиона цветов. Сейчас в оранжерее и теплицах «Горзеленхоза» растет порядка 80 тысяч петуний, 20 тысяч бархатцев, 30 тысяч цинерарии. Высадка первой партии в открытый грунт планируется в начале мая.
Петуньи и бархатцы цветы неприхотливые, но требуют внимания. В оранжерее «Горзеленхоза» бережно ухаживают за рассадой. В пасмурную погоду включают дополнительное освещение, также поддерживают и температурный режим, он не должен быть ниже 20 градусов.
Альбина Акбулдина, мастер отделения №1 Горзеленхоза» г. Уфы
Затем окрепшую рассаду в кассетах выносят в теплицы. Здесь растения адаптируются к погодным условиям. Температуру в уличных теплицах поддерживают не только центральным отоплением, но и буржуйками. В каждой установлены по печки на дровах.
Всего же Горзеленхоз» в этом году проведет работы по посадке саженцев на 2000 объектах. Отдел дизайнеров подготовил все проекты. Работы стартуют в конце апреля. А к майским праздникам на улицах столицы зацветут более 260 тысяч цветов