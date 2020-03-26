В Уфе высадят два миллиона цветов

Работы по выращиванию цветочной рассады идут планово, без всяких сбоев. В этом году мы планируем получить из своей оранжереи 260 тысяч одноличных цветов. На данный момент у нас уже выращивается 130 тысяч однолетних цветов в оранжерее. Цветочная рассада уже в цветущем состоянии будет готова к высадке на столичные объекты, где будут проходить мероприятия, посвященные 9 мая. Поэтому готовность номер один у нас к майским праздникам.

Максим Щербаков, начальник отдела лесного хозяйства, благоустройства и лесопарковых работ Горзеленхоза» г. Уфы