В Уфе высадят два миллиона цветов

Этой весной столицу республики украсят два миллиона цветов. Сейчас в оранжерее и теплицах «Горзеленхоза» растет порядка 80 тысяч петуний, 20 тысяч бархатцев, 30 тысяч цинерарии. Высадка первой партии в открытый грунт планируется в начале мая. 

Петуньи и бархатцы цветы неприхотливые, но требуют внимания. В оранжерее «Горзеленхоза»  бережно ухаживают за рассадой. В пасмурную погоду включают дополнительное освещение, также поддерживают и температурный режим, он не должен быть ниже 20 градусов.

Для того, чтобы растения выросли здоровыми, мы их поддерживаем, постоянную температуру стараемся держать. Особое внимание обращаем на то, чтобы не произошло переливание почвы в кассетах. Иначе рассада заболеет с черной ножкой. Это просто потеря урожая.

Альбина Акбулдина, мастер отделения №1 Горзеленхоза» г. Уфы

Затем окрепшую рассаду в кассетах выносят в теплицы. Здесь растения адаптируются к погодным условиям. Температуру в уличных теплицах поддерживают не только центральным отоплением, но и буржуйками. В каждой установлены по печки на дровах.

Работы по выращиванию цветочной рассады идут планово, без всяких сбоев. В этом году мы планируем получить из своей оранжереи 260 тысяч одноличных цветов. На данный момент у нас уже выращивается 130 тысяч однолетних цветов в оранжерее. Цветочная рассада уже в цветущем состоянии будет готова к высадке на столичные объекты, где будут проходить мероприятия, посвященные 9 мая. Поэтому готовность номер один у нас к майским праздникам. 

Максим Щербаков, начальник отдела лесного хозяйства, благоустройства и лесопарковых работ Горзеленхоза» г. Уфы

Всего же Горзеленхоз» в этом году проведет работы по посадке саженцев на  2000 объектах. Отдел дизайнеров подготовил все проекты. Работы стартуют в конце апреля. А к майским праздникам  на улицах столицы зацветут более 260 тысяч цветов