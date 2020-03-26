«Костюмы потом»: в Башкирии приостановят ряд социальных проектов из-за коронавируса

«Неприятная информация. Нужно объяснить людям, почему наши обещания не выполняются. Мы сейчас готовим резервы для сложных времен: для соцподдержки и экономики республики. Если экономика рухнет, то никаких строек вообще не будет. Если у муниципалитетов есть такая строка в бюджете, как закупить костюмы для национальных ансамблей, то забудьте об этом,костюмы потом»

Радий Хабиров, глава Башкирии