«Костюмы потом»: в Башкирии приостановят ряд социальных проектов из-за коронавируса

В Башкирии приостановят целый ряд социальных проектов. Об этом сообщил руководитель региона Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве Башкирии. По его словам, сейчас Госсобрание республики усиленно ведет работу по пересмотру регионального бюджета из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в России. 

Радий Хабиров сообщил, что строительство соцобъектов будет остановлено. Это не коснется тех объектов, на которых уже идут строительные работы. Глава Башкирии с сожалением отметил, что возведение ФОКов, бассейнов и дворцов культуры пока отложены до лучших времен.

«Неприятная информация. Нужно объяснить людям, почему наши обещания не выполняются. Мы сейчас готовим резервы для сложных времен: для соцподдержки и экономики республики. Если экономика рухнет, то никаких строек вообще не будет. Если у муниципалитетов есть такая строка в бюджете, как закупить костюмы для национальных ансамблей, то забудьте об этом,костюмы потом»

Радий Хабиров, глава Башкирии