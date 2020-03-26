«Костюмы потом»: в Башкирии приостановят ряд социальных проектов из-за коронавируса

В Башкирии приостановят целый ряд социальных проектов. Об этом сообщил руководитель региона Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве Башкирии. По его словам, сейчас Госсобрание республики усиленно ведет работу по пересмотру регионального бюджета из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в России.
Радий Хабиров сообщил, что строительство соцобъектов будет остановлено. Это не коснется тех объектов, на которых уже идут строительные работы. Глава Башкирии с сожалением отметил, что возведение ФОКов, бассейнов и дворцов культуры пока отложены до лучших времен.