Житель Башкирии зарезал младшего брата в пылу ссоры

Трагедией закончилась семейная посиделка в Мечетлинском районе. Два брата распивали вместе спиртные напитки, пока между ними не возник конфликт. Старший брат в какой-то момент схватил в руки нож.

Издание «КП-Уфа» сообщает, что трагедия произошла 21 марта. 44-летний и 48-летний браться встретились провести вместе время, выпить немного и поговорить. Но дружеская беседа плавно перетекла в ссору, во время которой старший брат ударил ножом младшего в живот.

Испуганный мужчина сам позвонил в скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали, врачи боролись за его жизнь, но спасти несчастного не удалось – он умер в хирургическом отделении, не приходя в сознание. 48-летний мужчина свою вину полностью признал и теперь находиться под стражей.