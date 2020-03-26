Глава Башкирии сдаст тест на коронавирус

«Я настоятельно рекомендую всем членам Правительства и главам администраций сдать тест. Давайте, до понедельника это надо сделать. Как я понимаю, сейчас никто так активно с людьми не общается, как мы. Вы это делаете не для себя, а для того, чтобы не распространять дальше».

Радий Хабиров, глава Башкирии