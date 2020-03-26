Глава Башкирии сдаст тест на коронавирус

Глава Башкирии Радий Хабиров сдаст тест на COVID-19. Об этом он сообщил на оперативном совещании по вопросам профилактики коронавирусной инфекции. Он также поручил всем чиновникам последовать его примеру.
Руководитель республики аргументировал свое решение тем, что управленческий аппарат на сегодняшний день тесно взаимодействует с жителями Башкирии. Такая мера безопасности, по мнению Хабирова, совсем не избыточна, а своевременная и нужная. Сам глава сдаст первый тест уже сегодня.
Министр здравоохранения Максим Забелин заявил, что тестировать чиновников смогут начать только с 30 марта. На данный момент, по словам Забелина, лишних расходных материалов в республике нет.