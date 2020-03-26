В Уфе из-за коронавируса вводится карантин для пожилых людей

«Это должен быть продуманный документ, где предусмотрено, как достучаться до пожилых, как их мотивировать, мы будем им помогать и как будем наказывать. Важно объяснить, что мы вводим карантин исключительно для них, потому что они — наиболее уязвимая к инфекции часть населения», — отметил он.

Радий Хабиров, глава Башкирии