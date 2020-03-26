В Башкирии пожар забрал жизни двоих мужчин

25 марта вечером в селе Антоновка Гафурийского района произошёл трагический несчастный случай. В жилом доме по улице Северной вспыхнул пожар. К сожалению, в огне погибли два человека.

На место происшествия прибыл не только профессиональный отряд пожарных, но и добровольческие пожарные команды ДПК Белоозёрского сельсовета. Спасатели обнаружили горящий бревенчатый дом площадью 40 квадратных метров. 16 человек личного состава оперативно принялись тушить огонь, и через час пожар был локализован.

После осмотра сгоревшего места были обнаружены тела двух мужчин. Причины страшной трагедии предстоит выяснить. На месте происшествия работают оперативная группа и дознаватель МЧС России.