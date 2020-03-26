Из-за коронавируса МВД продлит иностранцам визы и сроки пребывания в России

МВД продлит иностранцам визы и сроки пребывания в России. Такое решение принято в связи с распространением коронавирусной инфекции. Чтобы продлить срок пребывания в нашей стране, необходимо обратиться в ближайшее подразделение МВД по вопросам миграции с заявлением.

Отметим, что гражданам, прибывшим в Россию в порядке, не требующем получения визы.Также продлят срок, даже если он уже истек. Возобновляется прием заявлений о выдаче разрешений на привлечение иностранных работников.