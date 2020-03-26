В Башкирии из-за коронавируса закрылись фитнес-центры

По всему миру объявлена пандемия коронавируса. С угрозой распространения опасной инфекции борются радикальными мерами: закрываются культурные учреждения, учащиеся переведены на дистанционное обучение, а работодателям рекомендуется перевести сотрудников на «удалёнку». Список закрывшихся учреждений пополнили фитнес-центры.
Один из столичных фитнес-центров решил поддержать пенсионеров, которые находятся в зоне риска. На государственном уровне людям старше 65 лет рекомендуется реже выходить из дома, однако многие из них спортивные и активные, поэтому домашний карантин может показаться трудным. Один из фитнес-цетров города принял решение подарить пенсионерам по велотренажеру.
Каждому клиенту старше 65 лет с действующим абонементом фитнес-центр подарит новый тренажер. Радий Хабиров похвалил такую инициативу, пояснив, что сам думал о трудности изоляции для пожилых людей. Глава Башкирии отметил, что рад активной социальной позиции предпринимателей республики.
Фото: Интернет.