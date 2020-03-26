В Уфе 7-летнему фанату «Салавата Юлаева» нужна помощь

Телеканал БСТ и «Русфонд» продолжают марафон помощи больным детям. Сегодня мы расскажем историю 7-летнего Егора Шумкова. У мальчика детский церебральный паралич и спастический тетрапарез.
Его единственная мечта – начать ходить самостоятельно, а для этого необходимо реабилитационное оборудование стоимостью почти 300 тысяч рублей. Родные Егора надеются на помощь всех неравнодушных.
Хоккей вместо мультфильмов, в руках – любимая клюшка. Семилетний Егор Шумков ярый болельщик юлаевцев. Он мечтает встать на коньки и загнать шайбу в ворота соперника, но не может. Не позволяет здоровье. Шесть лет назад у мальчика диагностировали детский церебральный паралич и спастический тетрапарез.
Несмотря на диагноз мама Егора не отчаивается. Женщина верит, что мальчик сможет самостоятельно ходить.
Для посещения реабилитационных центров, кружков и просто для прогулок Егору необходима удобная и безопасная коляска. Ребенку выдали инвалидную за счет бюджета, но в ней не предусмотрены аксессуары, позволяющие удерживать спину и ноги в правильном положении, чтобы исключить развитие осложнений. Бесплатно специализированную коляску для детей с ДЦП не предоставляют, а у родителей мальчика нет возможности ее купить.
Родители Егора обращаются ко всем неравнодушным. Чтобы помочь мальчику встать на ноги, достаточно отправить SMS-сообщение со словом «ДЕТИ» на номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей. Любая посильная помощь приблизит Егора к осуществлению его заветной мечты.
– Хочу стать хоккеистом.
– Хоккеистом? А нападающим, защитником, вратарем?
– Лучше нападающим.
– Почему?
– Нападающим лучше, забивать голы.
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