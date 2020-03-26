Россия с 27 марта закрывает все авиарейсы в другие страны

Россия прекращает ависообщение со всеми странами. Полностью будут прекращены даже регулярные и чартерные рейсы. Исключение будет сделано только для рейсов, которые будут привозить россиян на родину.
Новый приказ о полном прекращении всех авиавылетов из России вступит в силу 27 марта. Все рейсы за границу страны будут полностью прекращены. Такие меры вводятся в связи с распространением коронавируса в стране.
Исключение в этом законе может быть сделано только для того, чтобы привезти из-за границы жителей России. Составляются списки желающих вернуться. С сегодняшнего дня каждый прибывший в страну россиянин должен сдать тест на коронавирус.