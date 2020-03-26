В аптеки Башкирии поступят 418 тысяч масок

В сеть аптек «Башфармация» поступит новая партия медицинских масок. Планируется распределить 418 тысяч одноразовых средств защиты. Об этом на оперативном совещании сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Маски будут направлены в сеть аптек по всей республике, а также по предприятиям. Следующая партия ожидается 30 марта. Количество масок новой партии будет около 700 тысяч штук.

Глава Башкирии призвал разумно распределить медицинские маски. Так, может быть введено ограничение количества масок при выдаче в одни руки. Продажа и распределение масок должно быть четко регулируемо, так как в аптеках острая нехватка средств защиты.