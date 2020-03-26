В Башкирии увеличилось количество людей с подозрением на коронавирус

В Башкирии увеличилось число пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Забелин на ежедневном брифинге по коронавирусу. По обновленным данным, теперь у 73 жителей республики подозревают COVID-19, 10 из них - дети.