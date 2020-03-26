Стало известно, почему не закрывают торговые центры и кафе в Башкирии

«Закрытие этих учреждений не предусмотрены ни в одном документе ведомства и ни в одном документе указа главы республики.И рестораны, и ряд других учреждений не относятся к потенциально опасным объектам. Взять тот же столик в кафе, он рассчитан на четырех человек, то есть контакт минимальный. А у нас нельзя проводить мероприятиями с количеством от 50 человек»

Олег Мавлютов, начальник отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан