Стало известно, почему не закрывают торговые центры и кафе в Башкирии

Главный вопрос последних дней, который возникает у жителей Башкирии, почему не закрывают на карантин торговые центры, рестораны и кафе. Сегодня на брифинге в Минздраве РБ сообщили о причинах, которые препятствуют закрытию этих учреждений. По словам представителя Роспотребнадзора Олега Мавлютова, на сегодняшний день в республике нет ни одного постановления или указа о полном прекращении работы ТЦ и кафе.
Как объяснил Олег Мавлютов, ни магазины, ни рестораны не представляют сильную угрозу для населения. По его словам, например, в кафе дистанцию между людьми сохраняется благодаря столикам. В таких заведениях количество посетителей не должно превышать 50.