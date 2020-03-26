Стало известно, почему не закрывают торговые центры и кафе в Башкирии

Главный вопрос последних дней, который возникает у жителей Башкирии, почему не закрывают на карантин торговые центры, рестораны и кафе. Сегодня на брифинге в Минздраве РБ сообщили о причинах, которые препятствуют закрытию этих учреждений. По словам представителя Роспотребнадзора Олега Мавлютова, на сегодняшний день в республике нет ни одного постановления или указа о полном прекращении работы ТЦ и кафе.

Как объяснил Олег Мавлютов, ни магазины, ни рестораны не представляют сильную угрозу для населения. По его словам, например, в кафе дистанцию между людьми сохраняется благодаря столикам. В таких заведениях количество посетителей не должно превышать 50. 

«Закрытие этих учреждений не предусмотрены ни в одном документе ведомства и ни в одном документе указа главы республики.И рестораны, и ряд других учреждений не относятся к потенциально опасным объектам. Взять тот же столик в кафе, он рассчитан на четырех человек, то есть контакт минимальный. А у нас нельзя проводить мероприятиями с количеством от 50 человек»

Олег Мавлютов,  начальник отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан  