В Башкирии мошенники нашли новый способ обманывать людей, пугая коронавирусом

Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии Анна Казак рассказала о новом виде мошенничества. Злоумышленники используют тему коронавируса в целях выгоды и обманывают паникующих жителей республики. Теперь мошенники предлагают пройти экспресс-тест на выявление коронавируса.

Неизвестные ходят по квартирам и, представляясь сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии, предлагают пройти тест на коронавирус. Такой вид тестирования не является настоящим и не может показать реальное наличие вируса в крови. Тесты на коронавирус проверяются только в определенных госучреждениях Уфы и Нефтекамска.

Также мошенники предлагают под видом тех же сотрудников обработать квартиру от коронавируса. Анна Казак напомнила, что обработка проводится только в местах общего пользования. Тем более за обработку территорий не берётся оплата.

Мы не проводим такой обработки жилья. Обрабатываются только места общего пользования. Анна Казак, Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии