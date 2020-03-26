Стало известно, хватает ли тестов на коронавирус в Башкирии

На брифинге по вопросам профилактики коронавируса рассказали о тестах на выявление инфекции. Было отмечено, кто в первую очередь сдает анализы, и как происходит процедура выявления вируса. Анна Казак, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии рассказала, хватает ли в республике нужных тестов.

По заявлениям врача, тестов на выявление коронавируса в Башкирии достаточное количество. Два раза в неделю результаты исследования уходят в Федеральную службу. Главная трудность составляют расходные материалы, которые предоставляются по определенному графику, поэтому есть некая очередность.

Первым делом тестируются все граждане, которые прибыли из-за рубежа, а также их близкие контакты. Также проверку на коронавирус проведут члены правительства Башкирии. Для этих нужд было выделено 100 тестов.