В Башкирии волонтёры будут помогать пенсионерам во время карантина

В республике был введён карантин для всех граждан старше 65 лет. Так как данная группа людей является наиболее уязвимой перед инфекцией коронавируса, правительство Башкирии приняло решение ввести для них карантин. Справиться с организацией быта в условиях самоизоляции пенсионерам помогут волонтёры.

Первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Юрий Мельников сообщил, что помощь нуждающимся будут оказывать не только социальные работники «Единой России», но и волонтёры партии. Конечно, добровольцы в обязательном порядке будут использовать медицинские маски и перчатки, чтобы не допустить распространения инфекции. Первостепенно до пенсионеров нужно донести тот факт, что сейчас на улице не безопасная для них среда.

Любые потребности самоизолирующихся будут реализовывать волонтёры и соцработники. Наибольшее внимание будет уделено одиноким пенсионерам, людям с инвалидностью. В Башкирии более пятисот тысяч граждан в возрасте 65 лет и старше.