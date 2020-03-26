Радий Хабиров рассказал о том, как его дочери переживают карантин в Австрии

Глава Башкирии на встрече с журналистами рассказал, как его семья переживает карантин. Радий Хабиров поделился, что его дочери сейчас находятся в самоизоляции в Австрии. Так как границы стран закрыты, своих родных Глава республики увидит не скоро.

Светлана и Рита, дочери Радия Хабирова, сейчас находятся в Австрии. Так как девушки соблюдают карантинный режим, семья может общаться с ними только в режиме онлайн. С Главой Башкирии в республике остались его супруга Каринэ и сынишка Фарит.