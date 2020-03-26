Известный спортсмен Джефф Монсон переезжает в Уфу

Джефф Монсон - выдающийся спортсмен и просто хороший, добрый, искренний человек. Он может многому научить детей - быть сильными, справедливыми... и вот Джефф, не смотря на коронавирус, в Уфе. Договорились, что он будет здесь жить и тренировать башкирских пацанов и парней. А может, и девчонок, если захотят.

Радий Хабиров, Глава Башкирия