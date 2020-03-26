Известный спортсмен Джефф Монсон переезжает в Уфу

Радий Хабиров рассказал о радостной встрече с известным спортсменом Джеффом Монсоном. Дружба политиков длится не первый год и подкреплена крепким сотрудничеством. Глава Башкирии поделился, что спортсмен переезжает в Уфу.
Три года назад Радий Хабиров был главой Красногорска, и уже тогда между ним и Джеффом Монсоном зародилась дружба. Глава Башкирии рассказал, что теперь спортсмен будет жить в Уфе. Джефф Монсон решил тренировать и обучать своим знаниям башкирских мальчишек и девчонок.
Фото: Соцсети.