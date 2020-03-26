На Туймазинском водохранилище в Башкирии проходят учения МЧС

У Туймазинского водохранилища есть несколько дней, чтобы устранить нарушения правил эксплуатации. Об этом стало известно при осмотре объекта федеральными специалистами. Экспертам также продемонстрировали учения на гидротехническом сооружении.

Под пронзительный звук тревожной сирены сотрудники МЧС готовы спасать. Сегодня – только учения. Техника исправна, инструменты и костюмы готовы к эксплуатации. Спасатели Туймазинского гидротехнического сооружения отвечают за безопасность на западе Башкортостана.

Туймазинское ГТС построили в 2007 году. Оно одно из крупнейших в Башкортостане. И это основной источник питьевой воды для Туймазов и Туймазинского района. Сейчас объект переходит под федеральный контроль.

Специалисты нашли нарушения на объекте, а именно в правилах технической эксплуатации. При повышении уровня воды ледозащитные сооружения должны быть очищены. Половодье ожидают в конце марта или середине апреля. На тренировке спасатели показывают – как будут действовать. Одного человека спускают на верёвке. Убирают так называемый топляк – то есть ветки, брёвна, весь мусор, который может создать аварийную ситуацию.

Если здесь случится авария, то могут пострадать объекты, которые находятся ниже по течению. Общий ущерб оценивается больше чем в 40 миллионов рублей.