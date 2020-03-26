В Башкирии 11-летнюю девочку насмерть придавило брёвнами

В селе Урман произошла страшная трагедия. 11-летнюю девочку насмерть придавило грудой брёвен. Следственный комитет по Башкирии начал расследование несчастного случая.
25 марта компания ребят играла на площадке около сложенных брёвен. Во время игры произошёл скат деревянных заготовок, которые оказались не закреплены. 11-летняя девочка получила серьёзные травмы, от которых несчастная погибла на месте.
Известно, что брёвна принадлежат местному предпринимателю. Были проведены все необходимые экспертизы и опрошены свидетели. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагической смерти.
Фото: Интернет.