Жителям Башкирии на карантине покупать продукты будут соцработники

Увидев во дворе дома людей в белых комбинезонах, не стоит переживать и впадать в панику. Это социальные работники. Они каждый день проводят рейды по проверке самоизолированных жителей республики.
На этот звонок дверь открывать не нужно. Связь с самоизолированными – только через домофон. Жителей, которые сидят на карантине, просят поднимать трубку домофона, ведь в противном случае будет составлен протокол о нарушении и все данные отправят в МВД для принятия дальнейших мер. Во время рейда специалисты не только интересуются все ли члены семьи прибывшие из-за границы находятся дома. Также интересуются состоянием здоровья, приходил ли врач и кто приносит еду.
Всего же в Октябрьском районе города Уфы на сегодняшний день самоизолировано 283 человека, карантин нарушили 31 житель. Роспотребнадзор оформляет на них протокол и передает в МВД.