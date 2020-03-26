Жителям Башкирии на карантине покупать продукты будут соцработники

Увидев во дворе дома людей в белых комбинезонах, не стоит переживать и впадать в панику. Это социальные работники. Они каждый день проводят рейды по проверке самоизолированных жителей республики.

На этот звонок дверь открывать не нужно. Связь с самоизолированными – только через домофон. Жителей, которые сидят на карантине, просят поднимать трубку домофона, ведь в противном случае будет составлен протокол о нарушении и все данные отправят в МВД для принятия дальнейших мер. Во время рейда специалисты не только интересуются все ли члены семьи  прибывшие из-за границы находятся дома. Также интересуются состоянием здоровья, приходил ли врач и кто приносит еду.

Кто заранее готовились, кому муж приносит. Муж отдельно живет – одна нам ответила так. Так-то пока обходили, все находятся на самоизоляции.

Зульфия Миниахметова, работник центра социального обслуживания населения «Бехет»

Больше не столько нарушителей, чем помочь людям, которые самоизолировались. Может, кому-то надо выписать больничные листы, какие-то проблемы у них, принести продукты, чтобы они не выходили на улицу. То есть мы помогли им как соцработники. Были случаи с людьми, которые самоизолировались и не знали к кому обратиться. Мы тут же передаем всю эту информацию в поликлиники.

Айгуль Насырова, директор центра социального обслуживания населения «Бехет»

Всего же в Октябрьском районе города Уфы на сегодняшний день самоизолировано 283 человека, карантин нарушили 31 житель. Роспотребнадзор оформляет на них протокол и передает в МВД.  