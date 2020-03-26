Жителям Башкирии на карантине покупать продукты будут соцработники

Больше не столько нарушителей, чем помочь людям, которые самоизолировались. Может, кому-то надо выписать больничные листы, какие-то проблемы у них, принести продукты, чтобы они не выходили на улицу. То есть мы помогли им как соцработники. Были случаи с людьми, которые самоизолировались и не знали к кому обратиться. Мы тут же передаем всю эту информацию в поликлиники.

Айгуль Насырова, директор центра социального обслуживания населения «Бехет»