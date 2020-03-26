В Башкирию приехала выставка итальянского художника в рамках «Дней Италии на Урале»

«Происхождение материи» – выставка итальянского художника Мелькиорре Наполитано открылась в Бирском филиале Башкирского государственного университета. Проект осуществился в рамках культурной акции «Дни Италии на Урале». Выставка передвижная, она уже объехала множество мировых и российских арт-площадок.

Автор этих живописных и графических полотен не смог приехать на открытие ни в Бирск, ни в Пермь, где была открыта эта экспозиция две недели назад. Мелькиорре Наполитано не просто яркий и самобытный представитель современного искусства, он считает своей миссией путешествовать по миру и пропагандировать итальянскую культуру. Во всех краях, где бывает, он стремится глубоко проникнуть в другой мир, найти общие корни. В экспозицию вошли циклы «Призраки существования», «Вулкания» и «Корни».

Есть такая вулканическая область во Франции. Художник исследовал ее и создал свои работы. Александр Заярнюк, куратор проекта, художник, преподаватель Бирского филиала БашГУ

Геологические ландшафты, пласты земной коры, изрезанные корнями, яркие цветовые пятна, отпечатанные на бумаге авторского литья – во всем философия, размышление о необходимости бережного отношения к хрупкому миру души человека и экологии планеты.

Есть искусство, на которое смотреть невозможно, но нам говорят, что надо думать о содержании. А здесь визуальная сторона о многом говорит. Мы не должны ломать голову. Позиция автора понятна. Кирилл Попов, куратор проекта, оперный певец /г. Екатеринбург/

В картинах художника реальный, предметный мир удивительным образом превращается в абстракцию. Зритель видит мир загадок и нераскрытых тайн.

Такие работы редко появляются в нашей галерее и отличаются от картин наших башкирских художников. Зульфира Исламова, преподаватель Бирского филиала БашГУ