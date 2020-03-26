В Башкирию приехала выставка итальянского художника в рамках «Дней Италии на Урале»

«Происхождение материи» – выставка итальянского художника Мелькиорре Наполитано открылась в Бирском филиале Башкирского государственного университета. Проект осуществился в рамках культурной акции «Дни Италии на Урале». Выставка передвижная, она уже объехала множество мировых и российских арт-площадок.
Автор этих живописных и графических полотен не смог приехать на открытие ни в Бирск, ни в Пермь, где была открыта эта экспозиция две недели назад. Мелькиорре Наполитано не просто яркий и самобытный представитель современного искусства, он считает своей миссией путешествовать по миру и пропагандировать итальянскую культуру. Во всех краях, где бывает, он стремится глубоко проникнуть в другой мир, найти общие корни. В экспозицию вошли циклы «Призраки существования», «Вулкания» и «Корни».
Геологические ландшафты, пласты земной коры, изрезанные корнями, яркие цветовые пятна, отпечатанные на бумаге авторского литья – во всем философия, размышление о необходимости бережного отношения к хрупкому миру души человека и экологии планеты.
В картинах художника реальный, предметный мир удивительным образом превращается в абстракцию. Зритель видит мир загадок и нераскрытых тайн.
Картинная галерея – это гордость Бирского филиала БГУ. Она появилась 20 лет назад с открытием художественного отделения. В год проходит до 7 новых выставок. Собралась богатая коллекция картин, оставленных в дар галерее. Сегодня планируются онлайн-лекции. И, возможно, творчество итальянского художника станет одной из первых тем дистанционного обучения вуза.