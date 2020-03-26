В Иглино прошел концерт победительницы конкурса самодеятельных композиторов

Обладательница гран-при республиканского конкурса самодеятельных композиторов дала свой первый концерт. Бенефис Фании Даутовой состоялся на сцене районного дома культуры села Иглино. Из-за профилактических мер собралось совсем немного зрителей, но это придало вечеру атмосферу теплоты и домашнего уюта.
В репертуаре поэта, композитора и исполнителя более ста песен, девять музыкальных аудиоальбомов. Многие артисты башкирской эстрады исполняют композиции авторства Фании Даутовой. Учитель русского языка и литературы всегда писала песни о любви, но последние девять сочинений посвятила России и Башкортостану.