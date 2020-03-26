В Иглино прошел концерт победительницы конкурса самодеятельных композиторов

Когда я приехала в Башкортостан, я начала писать именно о героях нашей войны. Их так много в Башкортостане, героев Советского Союза. Их прославила, ну а потом начала писать о городах, о селах, о деревнях, о природе. На 75-летний юбилей, 9 мая, я обязательно буду на разных площадках Уфы, буду выступать со своими военными песнями. Самая любимая песня «112-я Башкирская кавалерийская дивизия».

Фания Даутова, самодеятельный поэт и композитор