В Иглино прошел концерт победительницы конкурса самодеятельных композиторов

Обладательница гран-при республиканского конкурса самодеятельных композиторов дала свой первый концерт. Бенефис Фании Даутовой состоялся на сцене районного дома культуры села Иглино. Из-за профилактических мер собралось совсем немного зрителей, но это придало вечеру атмосферу теплоты и домашнего уюта.

В репертуаре поэта, композитора и исполнителя более ста песен, девять музыкальных аудиоальбомов. Многие артисты башкирской эстрады исполняют композиции авторства Фании Даутовой. Учитель русского языка и литературы всегда писала песни о любви, но последние девять сочинений посвятила России и Башкортостану.

Когда я приехала в Башкортостан, я начала писать именно о героях нашей войны. Их так много в Башкортостане, героев Советского Союза. Их прославила, ну а потом начала писать о городах, о селах, о деревнях, о природе. На 75-летний юбилей, 9 мая, я обязательно буду на разных площадках Уфы, буду выступать со своими военными песнями. Самая любимая песня  «112-я Башкирская кавалерийская дивизия».

Фания Даутова, самодеятельный  поэт и композитор